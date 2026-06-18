Графіки відключення світла на 19 червня будуть тривати за окремими адресами у Полтавській області, повідомляє видання Politeka.net.

У Полтавській області 19 червня діятимуть планові графіки відключення світла, які торкнуться низки населених пунктів та великої кількості споживачів. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах електромереж.

З 08:00 до 17:00 години в селі Вільний Степ триватимуть знеструмлення через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлять такі вулиці:

Вишнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

В селі Кустолове Перше з 08:00 до 17:00 години зникне електрика, проте тільки за окремими адресами. Зокрема, світло вимикатимуть на вулицях:

Польова (б. 2, 4, 5, 7),

Степова (б. 10),

пров.Тупий (б. 8)

З 08:00 до 17:00 години в селі Крута Балка триватимуть додаткові графіки відключення електрики, які стосуються адрес:

Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Українських повстанців (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювілейна (б. 6/47, 27а).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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