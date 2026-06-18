Графіки відключення світла на 19 червня будуть тривати за окремими адресами у Полтавській області, повідомляє видання Politeka.net.
У Полтавській області 19 червня діятимуть планові графіки відключення світла, які торкнуться низки населених пунктів та великої кількості споживачів. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах електромереж.
З 08:00 до 17:00 години в селі Вільний Степ триватимуть знеструмлення через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлять такі вулиці:
- Вишнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),
- Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),
- Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)
В селі Кустолове Перше з 08:00 до 17:00 години зникне електрика, проте тільки за окремими адресами. Зокрема, світло вимикатимуть на вулицях:
- Польова (б. 2, 4, 5, 7),
- Степова (б. 10),
- пров.Тупий (б. 8)
З 08:00 до 17:00 години в селі Крута Балка триватимуть додаткові графіки відключення електрики, які стосуються адрес:
- Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),
- Зелена (б. 4, 11, 13),
- Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),
- Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),
- Слобожанська (б. 19),
- Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
- Українських повстанців (б. 42),
- Центральна (б. 1/114),
- Шевченка (б. 4, 7, 7А),
- Ювілейна (б. 6/47, 27а).
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
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