В Полтавской области 19 июня будут действовать плановые графики отключения света.

Графики отключения света на 19 июня продлятся по отдельным адресам в Полтавской области, сообщает издание Politeka.net.

В Полтавской области 19 июня будут действовать плановые графики отключения света, которые затронут ряд населенных пунктов и большое количество потребителей. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей.

С 08:00 до 17:00 в селе Вільный Степ будут продолжаться обесточивание из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Обесточат такие улицы:

Вышнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

В селе Кустолове Перше с 08:00 до 17:00 часов исчезнет электричество, однако только по отдельным адресам. В частности, свет будут выключаться на улицах:

Польова (б. 2, 4, 5, 7),

Степова (б. 10),

пров.Тупый (б. 8)

С 08:00 до 17:00 часов в селе Крута Балка будут длиться дополнительные графики отключения электричества, касающиеся адресов:

Васыливська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квиткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тыха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Украинськых повстанцив (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювилейна (б. 6/47, 27а).

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община

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