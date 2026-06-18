Графики отключения света на 19 июня продлятся по отдельным адресам в Полтавской области, сообщает издание Politeka.net.
В Полтавской области 19 июня будут действовать плановые графики отключения света, которые затронут ряд населенных пунктов и большое количество потребителей. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей.
С 08:00 до 17:00 в селе Вільный Степ будут продолжаться обесточивание из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Обесточат такие улицы:
- Вышнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),
- Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),
- Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)
В селе Кустолове Перше с 08:00 до 17:00 часов исчезнет электричество, однако только по отдельным адресам. В частности, свет будут выключаться на улицах:
- Польова (б. 2, 4, 5, 7),
- Степова (б. 10),
- пров.Тупый (б. 8)
С 08:00 до 17:00 часов в селе Крута Балка будут длиться дополнительные графики отключения электричества, касающиеся адресов:
- Васыливська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),
- Зелена (б. 4, 11, 13),
- Квиткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),
- Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),
- Слобожанська (б. 19),
- Тыха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
- Украинськых повстанцив (б. 42),
- Центральна (б. 1/114),
- Шевченка (б. 4, 7, 7А),
- Ювилейна (б. 6/47, 27а).
Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община
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