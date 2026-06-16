Проведення планових робіт дозволяє підтримувати мережі, тому вводять графіки відключення світла у Полтавській області на 17 червня.

Графіки відключення світла будуть тривати за багатьма адресами у Полтавській області через планові роботи на 17 червня, повідомляє Politeka.net.

Фахівці наголошують, що проведення планових робіт дозволяє підтримувати мережі у належному технічному стані, підвищувати надійність енергосистеми та мінімізувати ризики аварійних відключень у майбутньому. Актуальну інформацію щодо графіків відключення світла у Полтавській області на 17 червня споживачам рекомендують відстежувати на офіційних ресурсах оператора системи розподілу.

З 08:00 до 17:00 години в населеному пункті Пасічне не буде електрики, проте знеструмлення діятимуть тільки за адресами:

Квіткова — 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33

пров. Лікарняний — 4

Миру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15

Молодіжна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Решетилівська — 5, 8, 16, 24, 26

Світличне — 17

Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14

Степовиків — 4, 8, 10А, 12

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9

З 08:00 до 17:00 години в селі Супротивна Балка вводять додаткові відключення. Електрики не буде за такими адресами:

пров. 23 Вересня — 2, 5, 6

Говтвянська — 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Молодіжна — 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 37, 43

Набережна — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13

Світанкова — 7, 11, 13, 21, 23, 29, 41, 43

Спортивна — 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Степова — 1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18/1, 20, 22, 24, 26, 28, 34

Яблунева — 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 27, 31, 32, 35, 38, 48, 49

17.06.2026 року також будуть тривати додаткові вимкнення електрики з 08:00 до 17:00 години. Вони охоплять частину села Нові Санжари та триватимуть на вулицях:

Автомобілістів — 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 18

пров. Автомобілістів — 39

Гоголя — 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14

пров. Гоголя — 7, 8, 9, 15

пров. Ковалівський — 13А

пров. Лілейний — 9

Нова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17Б, 21А, 23

пров. Новий — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19

Пам'яті — 27

Пушкіна — 2А, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10А, 12

пров. Спортивний — 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А

Центральна — 33, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 47/1, 48, 49/2, 51, 52, 53/1, 54, 55, 55Б, 56, 56А, 57, 57/1, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 62А, 63, 63/1, 64, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 86, 88, 90, 92А, 93, 95, 97, 101, 103/13

пров. Шкільний — 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15

Ювілейна — 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50

пров. Якова Корицького — 6/1.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Встигніть зареєструватися: ВПО можуть отримати нову грошову допомогу в Полтавській області.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві: скільки потрібно буде платити.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де можна отримати набори.