Водночас окремі пенсіонери у Полтавській області можуть отримати не лише грошову допомогу, пише видання Politeka.net.

Повідомляється окремі пенсіонери у Полтавській області можуть отримати не лише грошову допомогу, пише видання Politeka.net.

Зокрема, частина військових пенсіонерів має право на додаткову виплату, розмір якої у 2026 році становить майже 1 300 гривень.Така доплата передбачена законодавством про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та спрямована на підтримку сімей, у яких саме пенсіонер фактично забезпечує непрацездатних родичів.

Як нагадують у Пенсійному фонді України, право на грошову допомогу у Полтавській області мають непрацюючі військові пенсіонери — від колишніх рядових до представників офіцерського складу. Водночас ця норма не поширюється на осіб, які проходили строкову військову службу. Доплата може встановлюватися як до пенсії за вислугу років, так і до пенсії, призначеної у зв'язку з інвалідністю.

Ключовою умовою для отримання фінансової підтримки є наявність на утриманні непрацездатних членів сім'ї. При цьому саме пенсіонер має бути для них основним або єдиним джерелом доходу.

У Пенсійному фонді зазначають, що після початку повномасштабної війни кількість таких родин помітно зросла. У багатьох випадках військові пенсіонери забезпечують літніх батьків, родичів з інвалідністю або інших членів сім'ї, які через стан здоров'я чи вік не можуть самостійно заробляти кошти.

Саме тому вона виконує важливу соціальну функцію, допомагаючи покривати витрати на ліки, продукти харчування, оплату комунальних послуг та інші першочергові потреби.

Розмір виплати безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник встановлено на рівні 2 595 гривень. Оскільки підтримка становить 50% від зазначеної суми, її розмір наразі сягає близько 1 297 гривень на кожного непрацездатного утриманця.

Сума доплати переглядається автоматично у разі зміни державних соціальних стандартів. Водночас експерти звертають увагу, що через інфляційні процеси реальна купівельна спроможність таких виплат може знижуватися швидше, ніж зростає їхній номінальний розмір.

Вона не призначається автоматично. Для оформлення допомоги військовому пенсіонеру у Полтавській області необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України та подати документи, які підтверджують факт утримання непрацездатних членів сім'ї, а також відсутність у них інших джерел доходу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Встигніть зареєструватися: ВПО можуть отримати нову грошову допомогу в Полтавській області.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві: скільки потрібно буде платити.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де можна отримати набори.