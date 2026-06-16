В то же время, отдельные пенсионеры в Полтавской области могут получить не только денежную помощь, пишет издание Politeka.net.

Сообщается, что отдельные пенсионеры в Полтавской области могут получить не только денежную помощь, пишет издание Politeka.net.

Такая доплата предусмотрена законодательством о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и направлена ​​на поддержку семей, в которых именно пенсионер фактически обеспечивает нетрудоспособных родственников.

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, право на денежную помощь в Полтавской области имеют неработающие военные пенсионеры — от бывших рядовых до представителей офицерского состава. В то же время эта норма не распространяется на лиц, проходивших срочную военную службу. Доплата может устанавливаться как к пенсии за выслугу лет, так и к пенсии, назначенной в связи с инвалидностью.

Ключевым условием для получения финансовой поддержки является наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи. При этом именно пенсионер должен быть для них основным или единственным источником дохода.

В Пенсионном фонде отмечают, что после начала полномасштабной войны количество таких семей заметно возросло. Во многих случаях военные пенсионеры обеспечивают пожилых родителей, родственников с инвалидностью или других членов семьи, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут самостоятельно зарабатывать средства.

Поэтому она выполняет важную социальную функцию, помогая покрывать расходы на лекарства, продукты питания, оплату коммунальных услуг и другие первоочередные потребности.

Размер выплаты напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 2595 гривен. Поскольку поддержка составляет 50% от указанной суммы, ее размер составляет около 1 297 гривен на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Сумма доплаты пересматривается автоматически при изменении государственных социальных стандартов. В то же время эксперты обращают внимание, что из-за инфляционных процессов реальная покупательная способность таких выплат может снижаться быстрее, чем растет их номинальный размер.

Она не назначается автоматически. Для оформления помощи военному пенсионеру в Полтавской области необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать документы, подтверждающие факт содержания нетрудоспособных членов семьи, а также отсутствие других источников дохода.

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