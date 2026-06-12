Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна не лише людям похилого віку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області продовжується автоматично для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку, якщо вони відповідають встановленим умовам та критеріям отримання виплат, пише Politeka.net.

У профільних структурах нагадують, що під час перевірки права на підтримку враховується розмір особистої пенсії заявника. Загальний дохід родини при цьому не є визначальним показником.

Відповідно до чинних правил, виплати на наступні шість місяців призначають тим громадянам, чий щомісячний пенсійний дохід не перевищує 10 380 гривень. Саме цей критерій залишається основним під час ухвалення рішення.

Для подружжя така норма означає, що кожен випадок розглядається окремо. Якщо один із партнерів має більшу пенсію, це не впливає на право іншого отримувача з нижчим доходом на подальшу підтримку.

Окрім фінансових показників, застосовуються також майнові обмеження, передбачені законодавством.

У межах програми грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна не лише людям похилого віку. Автоматичне продовження можуть отримати особи з інвалідністю І та ІІ груп, неповнолітні з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, сироти, діти без батьківського піклування, а також прийомні родини й опікуни.

Якщо нарахування не було подовжено автоматично, громадяни мають можливість подати відповідну заяву самостійно. Для цього можна звернутися до сервісних підрозділів Пенсійного фонду, скористатися електронним порталом або подати документи через ЦНАП чи місцеву адміністрацію.

Фахівці також радять у разі відмови обов’язково запитувати письмове обґрунтування, щоб за потреби оскаржити рішення у встановленому порядку.

Подальше нарахування коштів залежатиме від відповідності заявника всім чинним вимогам програми підтримки переселенців.

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