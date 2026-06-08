У Полтавській області на 9 червня запланували додаткові графіки відключення світла, які торкнуться низки вулиць та житлових будинків, повідомляє Politeka.net.
Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням комплексу технічних, ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Заплановані графіки відключення світла на 9 червня охоплять окремі населені пункти у Полтавській області. Жителям радять зарядити гаджети заздалегідь.
З 8:00 до 17:00 години вимикатимуть світло в селі Вісичі через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу. Знеструмлять такі вулиці:
- пров.Дачний — 1, 3, 5,
- пров.Зелений — 1, 2,
- пров.Перемоги — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13,
- Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36,
- Ставкова — 3,
- пров.Ставковий — 2, 4, 8, 12, 18, 20,
- пров.Тараса Шевченка — 1, 3, 4,
- Ювілейна — 8,
- пров.Ювілейний — 6
09.06.2026 року вводяться планові графіки відключення світло через плановий ремонт. З 8:00 до 16:30 години триватимуть обмеження в селі Зачепилівка на таких вулицях:
- Жовтнева — 101
- Колхозна — 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26
- Космонавтів — 2, 8
- Степна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 26, 28, 30
З 8:00 до 16:30 години також зникне електрика в населеному пункті Калашники. Знеструмлення стосуються лише будинків, що знаходяться за наступними адресами:
- Григорія Сковороди — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10
- Історична — 1–45 (повний перелік будинків: 1–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, включно з 17а, 20а)
- Калинова — 7
- Котовського — 12
- пров. Медичний — 1, 2, 4, 6
- Миколи Гоголя — 1–38 (повний перелік)
- Молодіжна — 1–12
- Соборності — 1–21 (вкл. 11б, 15а)
- Центральна — 1–20
- Шкільна — 9
- пров. Шкільний — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11.
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
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