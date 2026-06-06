Енергетичні служби зазначають, що графіки відключення світла у Полтавській області на 7 червня запроваджуються за десятками адрес.

У Полтавській області 7 червня діятимуть графіки планових відключень світла, які охоплять окремі населені пункти, вулиці та житлові будинки, повідомляє Politeka.net.



Енергетичні служби зазначають, що графіки відключення світла у Полтавській області на 7 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексу планових ремонтних, профілактичних і технічних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Такі заходи, за словами фахівців, є необхідними для забезпечення стабільної роботи електромереж, своєчасного виявлення можливих несправностей.

Згідно з оприлюдненими даними, 7 червня, в неділю, з 08:00 до 20:00 години без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі у селі Демидівка. Відключення торкнуться значної кількості будинків на вулицях:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Української Перемоги (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героїв ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)

У той самий часовий проміжок з 08:00 до 20:00 години знеструмлення заплановані й у частині села Крамаренки. Тут обмеження стосуватимуться вулиць:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122 , 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146)

Крім того, у селі Пустовіти з 08:00 до 20:00 години триватимуть роботи з капітального ремонту електромереж. У зв’язку з цим буде повністю або частково припинене електропостачання на низці вулиць:

Озерна (б. 1, 1А, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 29 А, 35, 35а, 38а, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61, 65, 65-Б, 69, 69А, 77, 79, 81, 83, 91, 95, 97, 100, 101, 103, 104),

пров.Садовий (б. 1, 2, 8, 9),

Степова (б. 2, 6).

Джерело: Омельницька Громада

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