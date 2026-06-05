Енергетики зазначають, що графіки відключення світла у Полтавській області на 6 червня є необхідними для підтримання стабільної роботи електромереж.

У Полтавській області 6 червня заплановані графіки відключення світла, які торкнуться окремих населених пунктів, вулиць і житлових будинків в суботу, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з проведенням планових ремонтних, профілактичних та технічних робіт на енергетичних об’єктах.

Енергетики зазначають, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи електромереж, своєчасного виявлення та усунення можливих несправностей, а також підвищення надійності електропостачання. Під час проведення робіт фахівці виконуватимуть обслуговування обладнання та модернізацію окремих ділянок мережі, що дозволить знизити ризик аварійних відключень у майбутньому.

Згідно з оприлюдненим графіком відключення світла у Полтавській області на 6 червня, з 08:00 до 20:00 години без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі у селі Крамаренки. Темрява затягнеться і відключення торкнуться будинків за адресами:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122 , 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146)

Також у цей же період, з 08:00 до 20:00 години, планується знеструмлення частини села Литвиненки. Обмеження електропостачання діятимуть на вулицях:

Переможців (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38 А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

Польова (б. 3, 7)

Окрім цього, з 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) триватимуть роботи з капітального ремонту. У зв’язку з цим електропостачання буде тимчасово припинене в селі Демидівка. Відключення зачеплять вулиці:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Української Перемоги (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героїв ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30).

Джерело: Омельницька Громада

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