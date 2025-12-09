У Чернігівській області 10 грудня буде запроваджено графіки планових відключень світла, які пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт на об’єктах енергомереж, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Енергетики попереджають про можливі тимчасові перебої у постачанні світла протягом дня, адже частина обладнання буде відключена для виконання технічного обслуговування. Графік відключення світла у Чернігівській області на 10 грудня охоплює кілька населених пунктів області.

У селі Беремицьке ремонт повітряної лінії вимагатиме припинення електропостачання з 10:00 до 16:00. Знеструмлення буде запроваджено за низкою визначених адрес:

Лугова 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 4, 6, 7, 8, 9.

Набережна 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9.

Також у цей період, з 10:00 до 16:00, можливі відключення світла в населеному пункті Любечининів. Електроенергію тимчасово вимкнуть на декількох вулицях, зазначених у графіку:

Бондарівська: 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Вишнева: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Дружби: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7А, 8, 9, 9А.

Миру: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 24, 26А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9.

Молодіжна: 1, 1А, 3, 42, 5, 7, 7А.

вулиця Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Південна: 14, 8.

Р. Музики: 10, 101, 103, 103А, 103Б, 105А, 105Б, 107, 107А, 109, 109А, 11, 113, 113А, 113Б, 113В, 113Г, 113Є, 113З, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 127, 127А, 13, 131, 135, 137, 139, 139А, 14, 141, 143, 15, 16, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37А, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 53А, 55, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 69Б, 7, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 97Б, 99

Фермерська: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 5, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 6, 61, 6А, 6Б, 8, 9.

Крім того, у місті Остер електропостачання буде тимчасово обмежене з 10:00 до 16:00. Перебої пов’язані з ремонтними роботами, які проводитимуться на місцевих енергетичних об’єктах.

У населеному пункті Оболоння планові роботи на лініях електропередач також спричинять припинення електропостачання в часовому проміжку з 08:00 до 17:00. Відключення торкнуться частини вулиць та окремих споживачів:

Козацька: 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8

Миру: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7А, 9.

Центральна.

Шевченка: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.