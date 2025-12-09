"Черниговоблэнерго" внедряет графики отключения света в Черниговской области на 10 декабря.

В Черниговской области 10 декабря будут введены графики плановых отключений света, связанных с проведением масштабных ремонтных работ на объектах энергосетей, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Энергетики предупреждают о возможных временных перебоях в поставках света в течение дня, ведь часть оборудования будет отключена для выполнения технического обслуживания. График отключения света в Черниговской области на 10 декабря включает несколько населенных пунктов области.

В селе Беремыцьке ремонт воздушной линии потребует прекращения электроснабжения с 10:00 до 16:00. Обесточение будет введено по ряду определенных адресов:

Лугова 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 3 36, 37, 4, 6, 7, 8, 9.

Набережна 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36 41, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9.

Также в этот период, с 10.00 до 16.00, возможны отключения света в населенном пункте Любечининов. Электроэнергию временно отключат на нескольких улицах, указанных в графике:

Бондаревська: 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Вишнева: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Дружбы: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7А, 8, 9, 9А.

Мира: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 24, 26А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9.

Молодижна: 1, 1А, 3, 42, 5, 7, 7А.

улица Перемогы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Пивденна: 14, 8.

Р. Музыки: 10, 101, 103, 103А, 103Б, 105А, 105Б, 107, 107А, 109, 109А, 11, 113, 113А, 113Б, 113В, 13Г, 13Г 117, 119, 12, 121, 123, 127, 127А, 13, 131, 135, 137, 139, 139А, 14, 141, 143, 15, 16, 18, 182, 1 25, 26, 27, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37А, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 5 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 69Б, 7, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 97

Фермерская: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 3 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 5, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 6, 61, 6А, 6Б, 8, 9.

Кроме того, в городе Остер электроснабжение будет временно ограничено с 10:00 до 16:00. Перебои связаны с ремонтными работами, проводимыми на местных энергетических объектах.

В населенном пункте Оболоння плановые работы на линиях электропередач также повлекут за собой прекращение электроснабжения во временном промежутке с 08:00 до 17:00. Отключение коснутся части улиц и отдельных потребителей:

Козацька: 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8

Миру: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7А, 9.

Центральна.

Шевченка: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке .

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

