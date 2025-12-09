Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області дає можливість для багатьох місцевих жителів відчати, що про них піклуються.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області передбачає фінансову підтримку домогосподарств для оплати комунальних послуг у зимовий період 2025/26 років, повідомляє Politeka.

БФ "Карітас Полтава" за підтримки CRS Catholic Relief Services оголосив про початок реєстрації на програму, спрямовану на надання гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Програма діє для мешканців сільських територіальних громад Зінківської та Полтавської ТГ, а отримати підтримку можуть лише ті, хто відповідає визначеним критеріям вразливості.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надається лише за умови відповідності одному або кільком критеріям. Серед них особи з інвалідністю першої або другої групи та з інвалідністю з дитинства.

До списку також входять люди віком 60+, самотні матері або батьки, опікуни неповнолітніх дітей, вагітні жінки або жінки, які годують груддю дітей до 3 років, батьки або матері прийомних дітей, люди з важкими захворюваннями, а також багатодітні сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

У рамках проєкту надаються гроші на оплату комунальних послуг, що дозволяє забезпечити домівки теплом в зимовий період. Для участі заявникам необхідно надати паспорт та ідентифікаційний код, довідку переселенця, рахунок IBAN та документи, що підтверджують критерій вразливості.

Також потрібна довідка про доходи з податкової служби, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування або декларація ФОП, якщо отримувач є підприємцем.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.