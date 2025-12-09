Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области дает возможность для многих местных жителей отчать, что о них заботятся.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансовую поддержку домохозяйств для оплаты коммунальных услуг в зимний период 2025/26 годов, сообщает Politeka.

БФ "Каритас Полтава" при поддержке CRS Catholic Relief Services объявил о начале регистрации на программу, направленную на оказание гуманитарной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Программа действует для жителей сельских территориальных общин Зинковской и Полтавской ТГ, а получить поддержку могут только те, кто отвечает определенным критериям уязвимости.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется только при условии соответствия одному или нескольким критериям. Среди них - лица с инвалидностью первой или второй группы и с инвалидностью с детства.

В список также входят люди в возрасте 60+, одинокие матери или родители, опекуны несовершеннолетних детей, беременные женщины или женщины, кормящие грудью детей до 3 лет, родители или матери приемных детей, люди с тяжелыми заболеваниями, а также многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

В рамках проекта предоставляются деньги на оплату коммунальных услуг, что позволяет обеспечить дома теплом в зимний период. Для участия заявителям необходимо предоставить паспорт и идентификационный код, справку переселенца, счет IBAN и документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Также необходима справка о доходах с налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования или декларация ФЛП, если получатель является предпринимателем.

