У Полтавській області останнім часом спостерігаються дефіцит з окремими видами продуктів, які традиційно користуються попитом у мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють аналітики.

Фахівці запевняють, що взимку дефіциту картоплі в Полтаві та регіоні не очікується. Водночас на формування її вартості суттєво впливатиме ситуація на європейському ринку. Нині в країнах Європи спостерігається перевиробництво картоплі, що спричинило падіння цін до рекордно низьких показників. Унаслідок цього на українському ринку можливе збільшення обсягів імпорту більш дешевої продукції з ЄС.

Про це повідомила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко. За її словами, вартість європейської картоплі зараз на 3–5 гривень за кілограм нижча, ніж української. Через це вітчизняні виробники опиняються в умовах посиленої конкуренції та змушені адаптуватися до цінового тиску з боку імпортної продукції.

Фахівці також відзначають, що ціни на тепличні огірки знову демонструють помітне зростання. Основною причиною такого подорожчання є дефіцит продуктів у Полтавській області на внутрішньому ринку області. Поєднання нестачі овочів та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж в українських регіонах створює умови для подальшого підвищення вартості.

Схожа ситуація спостерігається і з тепличними помідорами. Ціни на томати зростають уже третій тиждень поспіль. Експерти пов’язують це з тим, що тепличні підприємства постачають на ринок набагато менші обсяги, ніж на початку сезону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.