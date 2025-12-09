В Полтавской области В последнее время наблюдаются дефициты с отдельными видами продуктов, которые традиционно пользуются спросом у жителей региона, сообщает Politeka.

Об этом сообщают аналитики.

Специалисты уверяют, что зимой дефицит картофеля в Полтаве и регионе не ожидается. В то же время, на формирование ее стоимости будет существенно влиять ситуация на европейском рынке. В настоящее время в странах Европы наблюдается перепроизводство картофеля, что повлекло за собой падение цен до рекордно низких показателей. В результате на украинском рынке возможно увеличение объемов импорта более дешевой продукции из ЕС.

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко. По ее словам, стоимость европейского картофеля сейчас на 3–5 гривен за килограмм ниже украинской. Поэтому отечественные производители оказываются в условиях усиленной конкуренции и вынуждены адаптироваться к ценовому давлению со стороны импортной продукции.

Специалисты также отмечают, что цены на тепличные огурцы снова демонстрируют заметный рост. Основной причиной такого удорожания дефицит продуктов в Полтавской области на внутреннем рынке области. Сочетание нехватки овощей и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей в украинских регионах создает условия для дальнейшего повышения стоимости.

Похожая ситуация наблюдается и с тепличными помидорами. Цены на томаты растут уже третью неделю подряд. Эксперты связывают это с тем, что тепличные предприятия поставляют на рынок гораздо меньшие объемы, чем в начале сезона.

