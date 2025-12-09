Комунальні служби рекомендують готуватись до графіків відключення води з 10 по 12 грудня у Чернігові.

Графіки відключення води з 10 по 12 грудня в Чернігові введено для частини мешканців міста через аварійно-ремонтну ситуацію, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КП "Чернігівводоканал".

У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на магістральному водопроводі діаметром 400 міліметрів, що передбачають заміну важливого водопровідного вузла, введено графіки відключення води з 10 по 12 грудня в Чернігові.

Ремонти триватимуть у районі проспекту Перемоги, тому будинок 64, тимчасово буде припинено подачу водопостачання. Роботи триватимуть з 10 грудня 2025 року з 8 години 30 хвилин ранку до 15 години 12 грудня.

На час проведення робіт водопостачання буде припинено до приватних житлових будинків, розташованих на вулиці Вербицьких під номерами 2, 3, 3А та 5.

Також тимчасове відключення стосуватиметься юридичних споживачів, які знаходяться на проспекті Перемоги у будинках 74 та 76.

Окрім повного припинення водопостачання за окремими адресами, можливе зниження тиску води та поява осаду у водопровідній мережі на прилеглих вулицях.

До таких вулиць належать проспект Перемоги, вулиця Реміснича, вулиця Івана Мазепи, вулиця Олександра Мацієвського, вулиця Музична, вулиця Олександра Довженка, а також територія селища ТЕЦ. Такі ускладнення є типовими під час проведення масштабних ремонтних робіт на центральних водогонах.

Комунальні служби рекомендують мешканцям завчасно подбати про запас питної води на період проведення ремонтних робіт, адже відновлення стабільного водопостачання залежатиме від технічної складності процесу та умов безпеки.

