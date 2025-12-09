Коммунальные службы рекомендуют готовиться к графикам отключения воды с 10 по 12 декабря в Чернигове.

Графики отключения воды с 10 по 12 декабря в Чернигове введены для части жителей города из-за аварийно-ремонтной ситуации, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КП "Черниговводоканал".

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водопроводе диаметром 400 миллиметров, предусматривающих замену важного водопроводного узла, введены графики отключения воды с 10 по 12 декабря в Чернигове.

Ремонты продлятся в районе проспекта Победы, поэтому дом 64, временно будет прекращена подача водоснабжения. Работы продлятся с 10 декабря 2025 года с 8 часов 30 минут утра до 15 часов 12 декабря.

На время проведения работ водоснабжение будет прекращено в частные жилые дома, расположенные на улице Вербицких под номерами 2, 3, 3А и 5.

Также временное отключение касается юридических потребителей, которые находятся на проспекте Победы в домах 74 и 76.

Кроме полного прекращения водоснабжения по отдельным адресам возможно снижение давления воды и появление осадка в водопроводной сети на близлежащих улицах.

К таким улицам относятся проспект Победы, улица Ремесленная, Ивана Мазепы, Александра Мациевского, Музыкальная, Александра Довженко, а также территория поселка ТЭЦ. Такие осложнения типичны при проведении масштабных ремонтных работ на центральных водопроводах.

Коммунальные службы рекомендуют готовиться к графикам отключения воды с 10 по 12 декабря в Чернигове. Также жителям рекомендуют заблаговременно позаботиться о запасе питьевой воды на период проведения ремонтных работ, ведь восстановление стабильного водоснабжения будет зависеть от технической сложности процесса и условий безопасности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.