У Запоріжжі переселенці продовжують отримувати грошову допомогу для ВПО, однак існують випадки, коли кошти можуть бути призупинені або тимчасово не нараховуватися, повідомляє Politeka.

Щомісячні виплати призначені для покриття витрат на проживання. Розмір підтримки залишається незмінним:

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 гривень — для інших категорій переселенців.

Держава може автоматично продовжити виплати або тимчасово призупинити їх, тому переселенцям важливо контролювати власну ситуацію. Запізніла перевірка може призвести до втрати коштів.

Хто отримує автоматичне продовження

Виплати ще на шість місяців зазвичай гарантовані для:

пенсіонерів з доходом не більше чотирьох прожиткових мінімумів (9 444 гривні);

людей з інвалідністю I–II груп та дітей з інвалідністю до 18 років, включно з тяжкими хворобами;

дітей-сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування до 23 років, а також їхніх опікунів і батьків-вихователів.

Для інших категорій автоматичне продовження не гарантується. Причини відмови в продовженні виплат офіційно не пояснюються.

Чому деякі переселенці не отримали допомогу

Восени 2025 року частина ВПО не отримала кошти у жовтні та листопаді. У Пенсійному фонді зазначають, що якщо період виплат завершився, наприклад у вересні, система могла не продовжити їх автоматично, навіть якщо людина мала право на допомогу й дотримувалася всіх умов (не перебувала за кордоном понад 30 днів, не купувала дорогого майна тощо).

Як не втратити виплати

Щоб зберегти грошову допомогу для ВПО в Запоріжжі, переселенцям радять завчасно перевіряти продовження виплат. Якщо останній місяць нарахувань — листопад, слід уже в цьому місяці звернутися до Пенсійного фонду та уточнити, чи подовжено допомогу, або подати повторно заяву на призначення коштів.

Джерело: ДеДопомога.

