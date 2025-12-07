Чтобы сохранить денежную помощь для ВПЛ в Запорожье, переселенцам советуют заранее проверять продление выплат.

В Запорожье переселенцы продолжают получать денежную помощь для ВПЛ, однако существуют случаи, когда средства могут быть приостановлены или временно не начисляться, сообщает Politeka.

Ежемесячные выплаты предназначены для покрытия расходов на проживание. Размер поддержки остается неизменным:

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 гривен – для других категорий переселенцев.

Государство может автоматически продлить выплаты или временно приостановить их, поэтому переселенцам важно контролировать собственную ситуацию. Запоздавшая проверка может привести к потере средств.

Кто получает автоматическое продление

Выплаты еще на шесть месяцев обычно гарантированы для:

пенсионеров с доходом не более четырех прожиточных минимумов (9444 гривны);

людей с инвалидностью I–II групп и детей с инвалидностью до 18 лет, включая тяжелые болезни;

детей-сирот, лиц, лишенных родительской опеки до 23 лет, а также их опекунов и родителей-воспитателей.

Для других категорий автоматическое продление не гарантируется. Причины отказа в продлении выплат официально не объясняются.

Почему некоторые переселенцы не получили помощи

Осенью 2025 года часть ВПЛ не получила средства в октябре и ноябре. В Пенсионном фонде отмечают, что если период выплат завершился, например в сентябре, система могла не продлить их автоматически, даже если человек имел право на помощь и соблюдал все условия (не находился за границей более 30 дней, не покупал дорогостоящее имущество и т.п.).

Как не потерять выплаты

Чтобы сохранить денежную помощь для ВПЛ в Запорожье, переселенцам советуют заранее проверять продление выплат. Если последний месяц начислений — ноябрь, следует уже в этом месяце обратиться в Пенсионный фонд и уточнить, продлена ли помощь или подать повторно заявление на назначение средств.

Источник: ДеДопомога.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где именно будут платить от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: жители заметили рост цен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: что нужно сделать, чтобы попасть в очередь на квартиру.