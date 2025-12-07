Дефіцит продуктів у Чернігівській області пошириться на інші сезонні овочі.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області цього сезону особливо відчутний на білоголовій капусті, попит на яку залишається високим у різні пори року, повідомляє Politeka.

Через обмежену пропозицію ціни зросли, а споживачі відчувають нестачу товару на ринку.

Аналітики пояснюють, що поєднання несприятливих погодних умов і минулорічних низьких закупівельних тарифів призвело до скорочення посівних площ. Додатково проблему посилили обмежені можливості зберігання продукції, через що частина врожаю втратила якість ще до продажу.

У 2025 році спостерігалися значні коливання цін: після осіннього здешевлення експерти прогнозують зимове подорожчання через невелику кількість придатної капусти для тривалого зберігання. Через ці фактори зростає ймовірність, що дефіцит продуктів у Чернігівській області пошириться на інші сезонні овочі.

Економісти наголошують, що ринок діє циклічно: високі ціни стимулюють виробництво, що в наступному сезоні знижує вартість, а збитковість змушує аграріїв скорочувати посіви, провокуючи нове подорожчання. Цей механізм регулярно впливає на стабільність постачання.

Щоб стабілізувати ситуацію, фахівці радять модернізувати технології вирощування, розвивати сучасні сховища та покращувати логістику. Такі кроки допоможуть зберігати більше врожаю й підтримувати баланс на ринку.

Місцевим жителям рекомендують слідкувати за змінами цін і заздалегідь формувати невеликі запаси. Це дозволить уникнути нестачі овочів у пікові періоди та забезпечить регулярний доступ до якісної продукції протягом усього сезону.

Джерело: AgroWeek.

