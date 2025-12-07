Дефицит продуктов в Черниговской области в этом сезоне особенно ощутим на белокочанной капусте, спрос на которую остается высоким в разное время года, сообщает Politeka.

Из-за ограниченного предложения цены выросли, а потребители испытывают нехватку товара на рынке.

Аналитики объясняют, что сочетание неблагоприятных погодных условий и низких прошлогодних закупочных тарифов привело к сокращению посевных площадей. Дополнительно проблему усугубили ограниченные возможности хранения продукции, из-за чего часть урожая потеряла качество еще до продажи.

В 2025 году наблюдались значительные колебания цен: после осеннего удешевления эксперты прогнозируют зимнее удорожание из-за небольшого количества капусты для длительного хранения. Из-за этих факторов растет вероятность того, что дефицит продуктов в Черниговской области распространится на другие сезонные овощи.

Экономисты отмечают, что рынок действует циклически: высокие цены стимулируют производство, что в следующем сезоне снижает стоимость, а убыточность заставляет аграриев сокращать посевы, провоцируя новое удорожание. Этот механизм регулярно влияет на стабильность снабжения.

Чтобы стабилизировать ситуацию, специалисты рекомендуют модернизировать технологии выращивания, развивать современные хранилища и улучшать логистику. Подобные шаги помогут сохранять больше урожая и поддерживать баланс на рынке.

Местным жителям рекомендуют следить за изменениями цен и заранее формировать небольшие запасы. Это позволит избежать нехватки овощей в пиковые периоды и обеспечит регулярный доступ к качественной продукции в течение всего сезона.

Источник: AgroWeek.

