У Полтавській області зафіксовано подорожчання продуктіві, що впливає на щоденні витрати жителів, повідомляє Politeka.

інформує про це портал Мінфін.

Найбільше підвищення спостерігається серед овочів, бакалії та молочних виробів, які користуються стабільним попитом.

Середні ціни на помідори сливка досягли 145,07 грн за кілограм. Найдоступніший варіант пропонує Auchan – 119,90, у Megamarket кілограм коштує 186,30, а в Novus – 129. Порівняно з листопадом, середня вартість піднялася на 17,20, що відображає сезонні коливання та підвищений попит на свіжі овочі.

Вермішель коротка залишається відносно стабільним продуктом – середня ціна 29,79 грн за кілограм. У Novus її можна придбати за тією ж сумою, що й раніше. За місяць спостерігається невелике зростання – лише 0,90, що демонструє відносну стабільність цін на бакалію.

Молочні вироби також подорожчали. Сметана Простонаше 20% об’ємом 340 грамів тепер коштує 68,01 гривень. Найнижча ціна зафіксована в Metro – 63,44, а Megamarket та Novus продають продукт по 70,30. За місяць середні витрати на сметану зросли на 9,60, що частково пояснюється зростанням вартості сировини та логістики.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Полтавській області зумовлене комплексом факторів: сезонними коливаннями, транспортними витратами та економічними коливаннями. Споживачам рекомендують порівнювати ціни у різних торгових мережах, звертати увагу на акції та обирати альтернативні продукти, які коштують дешевше, але не поступаються якістю.

Моніторинг цін показує, що навіть невелике зростання окремих товарів може суттєво відчуватися у бюджеті сімей, особливо при регулярних покупках. Ситуація залишається актуальною для мешканців області, які планують щотижневі закупки, адже розуміння динаміки вартості дозволяє оптимізувати витрати та уникнути зайвих витрат.

