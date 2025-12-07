В Полтавской области зафиксировано подорожание продуктов, влияющих на ежедневные расходы жителей, сообщает Politeka.

информирует об этом портал Минфин .

Наибольшее повышение наблюдается среди овощей, бакалеи и молочных изделий, пользующихся стабильным спросом.

Средние цены на помидоры сливки достигли 145,07 грн за килограмм. Самый доступный вариант предлагает Auchan – 119,90, в Megamarket килограмм стоит 186,30, а в Novus – 129. По сравнению с ноябрем средняя стоимость поднялась на 17,20, что отражает сезонные колебания и повышенный спрос на свежие овощи.

Вермишель короткая остается относительно стабильным – средняя цена 29,79 грн за килограмм. В Novus ее можно приобрести по той же сумме, что и раньше. За месяц наблюдается небольшой рост – всего 0,90, что демонстрирует относительную стабильность цен на бакалею.

Молочные изделия тоже подорожали. Сметана Просто наше 20% объемом 340 граммов теперь стоит 68,01 гривен. Самая низкая цена зафиксирована в Metro – 63,44, Megamarket и Novus продают продукт по 70,30. За месяц средние расходы на сметану выросли на 9,60, что частично объясняется ростом стоимости сырья и логистики.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Полтавской области обусловлено комплексом факторов: сезонными колебаниями, транспортными издержками и экономическими колебаниями. Потребителям рекомендуют сравнивать цены в разных торговых сетях, обращать внимание на акции и выбирать альтернативные продукты, которые стоят дешевле, но не уступают качеству.

Мониторинг цен показывает, что даже небольшой рост отдельных товаров может ощущаться существенно в бюджете семей, особенно при регулярных покупках. Ситуация остается актуальной для жителей области, планирующих еженедельные закупки, ведь понимание динамики стоимости позволяет оптимизировать затраты и избежать лишних затрат.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.