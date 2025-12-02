Графік відключення світла у Житомирській області на 3 грудня дозволяє енергетикам виконати необхідні роботи без аварійних наслідків.

Графік відключення світла у Житомирській області на 3 грудня передбачає планові та аварійні роботи у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Житомиробленерго.

Мешканцям радять врахувати тимчасові перебої та спланувати повсякденні справи відповідно до графіка.

В Андрушівському районі у місті Андрушівка електропостачання тимчасово припинять через розчистку траси з 09:00 до 17:00. Це торкнеться вулиць Котляревського, Сонячної, Енергетичної та Європейської, а також провулку Сонячного.

У Брусилівському районі у селі Скочище заплановані капітальні ремонти з 09:00 до 17:00 на вулицях Дяківка, Мороженка, Мороженко, Червоний Майдан та Залізнична. У селі Мар'янівка ремонт відбудеться на вулиці Садовій.

Житомирський район: у селищі Зарічани електропостачання відключать на планову заміну проводів та підключення вводу з 09:00 до 17:00. Роботи охоплять вул. Броварська, Європейська, Паркова, Прибережна, Ярослава Мудрого, Світла, Дружби, Житомирська, Павлівська, Польова та Тетерівська. Аварійні ремонти продовжаться до 04.12.2025.

У селі Левків планові роботи на вул. Олімпійська та Героїв України заплановані з 09:00 до 17:00.

Мешканцям радять підготувати резервне освітлення, заряджені гаджети та планувати день із урахуванням тимчасових перебоїв. Таким чином, графік відключення світла у Житомирській області на 3 грудня дозволяє енергетикам виконати необхідні роботи без аварійних наслідків.

Крім того, мешканцям варто перевірити працездатність побутової техніки та за можливості відключити її від мережі на час відключення, щоб уникнути пошкоджень. Рекомендується заздалегідь запастися ліхтариками, батарейками та свічками для безперервного освітлення.

