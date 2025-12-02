График отключения света в Житомирской области позволяет энергетикам выполнить необходимые работы без аварийных последствий.

График отключения света в Житомирской области на 3 декабря предусматривает плановые и аварийные работы в разных населённых пунктах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Житомироблэнерго .

Жителям советуют учесть временные перебои и спланировать повседневные дела в соответствии с графиком.

В Андрушевском районе в городе Андрушевка электроснабжение временно прекратят из-за расчистки трассы с 09:00 до 17:00. Это коснется улиц Котляревского, Солнечной, Энергетической и Европейской, а также переулка Солнечного.

В Брусиловском районе в селе Скочище запланированы капитальные ремонты с 09:00 до 17:00 на улицах Дьяковка, Мороженко, Мороженко, Красный Майдан и Железнодорожная. В селе Марьяновка ремонт состоится на улице Садовой.

Житомирский район: в поселке Заречаны электроснабжение будет отключено на плановую замену проводов и подключение ввода с 09:00 до 17:00. Работы охватят ул. Броварская, Европейская, Парковая, Прибрежная, Ярослава Мудрого, Света, Дружбы, Житомирская, Павловская, Полевая и Тетеревская. Аварийные ремонты продлятся до 04.12.2025.

В селе Левков плановые работы по ул. Олимпийская и Героев Украины запланированы с 09:00 до 17:00.

Жителям советуют подготовить резервное освещение, заряженные гаджеты и планировать день с учетом временных перебоев. Таким образом график отключения света в Житомирской области на 3 декабря позволяет энергетикам выполнить необходимые работы без аварийных последствий.

Кроме того, жильцам следует проверить работоспособность бытовой техники и по возможности отключить ее от сети во время отключения, чтобы избежать повреждений. Рекомендуется предварительно запастись фонариками, батарейками и свечами для непрерывного освещения.

