Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 3 по 9 грудня передбачає мінливі температури, вітер та періодичні опади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Метеофор.

Метеорологи відзначають, що температура повітря коливатиметься від −1°C до +5°C, а напрямок вітру змінюватиметься переважно з півночі та півдня-сходу.

У понеділок, 3 грудня, стовпчик термометра покаже +3°C, вітер північний із силою до 5 м/с, опадів не очікується. Наступного дня, температура опуститься до +1°C, при цьому можливий невеликий дощ 0,2 мм, а вітер змінить напрямок на південно-східний із силою 6 м/с. Такі умови створюють підвищену ковзкість на дорогах, тому водіям радять бути обережними.

У середу та четвер повітря прогріється до +3°C та +1°C відповідно, опади відсутні, а пориви триматимуться на рівні 6 м/с. П’ятниця та субота принесуть +2°C та +1°C, вітер північний до 9 м/с, що може вплинути на відчуття холоду при перебуванні на вулиці. Місцеві мешканці повинні враховувати це при плануванні прогулянок та спорту на свіжому повітрі.

Неділя, 7-го, буде більш дощовою: очікуються опади 1,6 мм, пориви до 9 м/с, температура коливатиметься від +1°C до +2°C. Початок наступного тижня (8–9 грудня) відзначиться нічними мінусами до −1°C і вдень +4–5°C, з невеликим дощем та поривами вітру до 3–3,9 м/с. Така погода вимагає утеплення та відповідного одягу для захисту від вітру та вологи.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 3 по 9 грудня підкреслює змінність атмосферних умов: мешканцям слід очікувати як сонячні проміжки, так і періоди опадів та сильного вітру. Фахівці радять перевіряти денні оновлення метеостанцій і планувати поїздки та активності з урахуванням погодних коливань.

