Прогноз погоды в Харькове на неделю с 3 по 9 декабря предполагается переменная температура, ветер и периодические осадки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Метеофор.

Метеорологи отмечают, что температура воздуха будет колебаться от -1°C до +5°C, а направление ветра будет меняться преимущественно с севера и юга-востока.

В понедельник, 3 декабря, колонка термометра покажет +3°C, ветер северный с силой до 5 м/с, осадков не ожидается. На следующий день температура опустится до +1°C, при этом возможен небольшой дождь 0,2 мм, а ветер сменит направление на юго-восточное с силой 6 м/с. Такие условия создают повышенную скользящую дорогу, поэтому водителям советуют быть осторожными.

В среду и четверг воздух прогреется до +3°C и +1°C соответственно, осадки отсутствуют, а порывы будут держаться на уровне 6 м/с. Пятница и суббота принесут +2°C и +1°C, ветер северный до 9 м/с, что может повлиять на ощущение холода на улице. Местные жители должны учитывать это при планировании прогулок и спорта на открытом воздухе.

Воскресенье, 7-е, будет дождливее: ожидаются осадки 1,6 мм, порывы до 9 м/с, температура будет колебаться от +1°C до +2°C. Начало следующей недели (8-9 декабря) отметится ночными минусами до -1°C и днем ​​+4-5°C, с небольшим дождем и порывами ветра до 3-3,9 м/с. Такая погода требует утепления и одежды для защиты от ветра и влаги.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 3 по 9 декабря подчеркивает сменность атмосферных условий: жителям следует ожидать как солнечные промежутки, так и периоды осадков и ветра. Специалисты советуют проверять дневные обновления метеостанций и планировать поездки и активности с учетом погодных колебаний.

