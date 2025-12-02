Для оформления денежной помози от ООН в Харьковской области необходимо предоставить ряд документов.

Денежная помощь от ООН в Харьковской области может быть получена украинцами, однако нужно быть осмотрительными и не попасть в ловушку мошенников, пишет Politeka.net.

Известно, кто из украинцев может получить выплаты от ООН и куда обращаться за денежной помощью.

Выплаты предусмотрены для:

Внутри перемещенных лиц (ВПЛ), получивших соответствующий статус в течение последних шести месяцев;

Граждан, которые после вынужденного переезда вернулись из-за границы в Украину.

Кроме того, претендент должен принадлежать к одной из следующих категорий семей:

Неполная семья с ребенком и старшим человеком (55 лет и старше)

Пример: мама, пятилетний ребенок и бабушка.

Пример: бабушка и десятилетний внук.

Пример: мама, пятилетний ребенок и родитель с инвалидностью.

Кроме социальных условий, семья должна отвечать экономическим критериям:

последние три месяца не получала помощь от УВКБ ООН или других организаций;

доход на одного члена семьи – менее 6,3 тысячи гривен в месяц.

Необходимые документы

Для оформления выплат необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины,

ИНН (индивидуальный налоговый номер),

справку о статусе ВПЛ,

IBAN гривневого банковского счета главного заявителя.

При необходимости добавляют:

свидетельство о рождении ребенка,

свидетельство об опекунстве,

медицинское заключение при инвалидности или хронического заболевания.

Куда поступает денежная помощь ООН в Харьковской области

Выплаты обычно начисляются одним платежом в три месяца в счет председателя домохозяйства. Существуют три способа получения:

На банковский счет – для этого при регистрации необходимо предоставить IBAN главного заявителя.

Наличными через Western Union – после регистрации главный заявитель получает SMS с контрольным номером денежного перевода (MTCN). В течение 20 дней следует обратиться в отделение Western Union с паспортом и кодом MTCN.

На цифровой кошелек – если есть подходящий инструмент.

Как не стать жертвой мошенников

Мошенники часто пользуются темой гуманитарных выплат, чтобы выманить деньги или личные данные. Самые распространенные схемы:

фейковые объявления в соцсетях;

поддельные сайты для якобы регистрации;

предложения «помощи в оформлении» за деньги.

Злоумышленники создают чувство срочности, заявляя, что "регистрация заканчивается" или "программа действует ограниченное время".

Чтобы обезопаситься:

проверять информацию о социальных программах только на официальных сайтах и ​​проверенных источниках;

не передавать реквизиты карт, CVV-коды и коды с SMS сторонним лицам;

не переходить по сомнительным ссылкам.

Источник: epravda.com.ua.

