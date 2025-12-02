Денежная помощь от ООН в Харьковской области может быть получена украинцами, однако нужно быть осмотрительными и не попасть в ловушку мошенников, пишет Politeka.net.
Известно, кто из украинцев может получить выплаты от ООН и куда обращаться за денежной помощью.
Выплаты предусмотрены для:
- Внутри перемещенных лиц (ВПЛ), получивших соответствующий статус в течение последних шести месяцев;
- Граждан, которые после вынужденного переезда вернулись из-за границы в Украину.
Кроме того, претендент должен принадлежать к одной из следующих категорий семей:
- Неполная семья с ребенком и старшим человеком (55 лет и старше)
Пример: мама, пятилетний ребенок и бабушка.
- Семейство с одним или несколькими пожилыми людьми, или пожилой человек и ребенок
Пример: бабушка и десятилетний внук.
- Семейство с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность или хронические заболевания)
Пример: мама, пятилетний ребенок и родитель с инвалидностью.
Кроме социальных условий, семья должна отвечать экономическим критериям:
- последние три месяца не получала помощь от УВКБ ООН или других организаций;
- доход на одного члена семьи – менее 6,3 тысячи гривен в месяц.
Необходимые документы
Для оформления выплат необходимо предоставить:
- паспорт гражданина Украины,
- ИНН (индивидуальный налоговый номер),
- справку о статусе ВПЛ,
- IBAN гривневого банковского счета главного заявителя.
При необходимости добавляют:
- свидетельство о рождении ребенка,
- свидетельство об опекунстве,
- медицинское заключение при инвалидности или хронического заболевания.
Куда поступает денежная помощь ООН в Харьковской области
Выплаты обычно начисляются одним платежом в три месяца в счет председателя домохозяйства. Существуют три способа получения:
- На банковский счет – для этого при регистрации необходимо предоставить IBAN главного заявителя.
- Наличными через Western Union – после регистрации главный заявитель получает SMS с контрольным номером денежного перевода (MTCN). В течение 20 дней следует обратиться в отделение Western Union с паспортом и кодом MTCN.
- На цифровой кошелек – если есть подходящий инструмент.
Как не стать жертвой мошенников
Мошенники часто пользуются темой гуманитарных выплат, чтобы выманить деньги или личные данные. Самые распространенные схемы:
- фейковые объявления в соцсетях;
- поддельные сайты для якобы регистрации;
- предложения «помощи в оформлении» за деньги.
Злоумышленники создают чувство срочности, заявляя, что "регистрация заканчивается" или "программа действует ограниченное время".
Чтобы обезопаситься:
- проверять информацию о социальных программах только на официальных сайтах и проверенных источниках;
- не передавать реквизиты карт, CVV-коды и коды с SMS сторонним лицам;
- не переходить по сомнительным ссылкам.
