Грошова допомога від ООН у Харківській області може бути отримана українцями, проте треба бути обачними та не потрапити до пастки шахраїв, пише Politeka.net.
Відомо, хто з українців може отримати виплати від ООН та куди звертатися за грошовою допомогою.
Виплати передбачені для:
- Внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали відповідний статус протягом останніх шести місяців;
- Громадян, які після вимушеного переїзду повернулися з-за кордону в Україну.
Крім цього, претендент повинен належати до однієї з наступних категорій родин:
- Неповна родина з дитиною та людиною старшого віку (55 років і старше)
Приклад: мама, п’ятирічна дитина та бабуся.
- Родина з однією або кількома особами похилого віку, або людина похилого віку та дитина
Приклад: бабуся та десятирічний онук.
- Родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність або хронічні захворювання)
Приклад: мама, п’ятирічна дитина та батько з інвалідністю.
Крім соціальних умов, родина повинна відповідати економічним критеріям:
- протягом останніх трьох місяців не отримувала допомогу від УВКБ ООН або інших організацій;
- дохід на одного члена сім’ї – менше 6,3 тисяч гривень на місяць.
Необхідні документи
Для оформлення виплат необхідно надати:
- паспорт громадянина України,
- ІПН (індивідуальний податковий номер),
- довідку про статус ВПО,
- IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника.
За потреби додають:
- свідоцтво про народження дитини,
- свідоцтво про опікунство,
- медичний висновок у разі інвалідності або хронічного захворювання.
Куди надходить грошова допомога від ООН у Харківській області
Виплати зазвичай нараховуються одним платежем на три місяці на рахунок голови домогосподарства. Існують три способи отримання:
- На банківський рахунок – для цього під час реєстрації потрібно надати IBAN головного заявника.
- Готівкою через Western Union – після реєстрації головний заявник отримує SMS із контрольним номером грошового переказу (MTCN). Протягом 20 днів потрібно звернутися у відділення Western Union з паспортом та кодом MTCN.
- На цифровий гаманець – якщо є відповідний інструмент.
Як не стати жертвою шахраїв
Шахраї часто користуються темою гуманітарних виплат, щоб виманити гроші або особисті дані. Найпоширеніші схеми:
- фейкові оголошення у соцмережах;
- підроблені сайти для нібито реєстрації;
- пропозиції «допомоги в оформленні» за гроші.
Зловмисники створюють відчуття терміновості, заявляючи, що «реєстрація закінчується» або «програма діє обмежений час».
Щоб убезпечитися:
- перевіряти інформацію про соціальні програми лише на офіційних сайтах та перевірених джерелах;
- не передавати реквізити карток, CVV-коди та коди з SMS стороннім особам;
- не переходити за сумнівними посиланнями.
