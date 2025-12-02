Для оформлення грошової допомоги від ООН у Харківській області необхідно надати низку документів.

Грошова допомога від ООН у Харківській області може бути отримана українцями, проте треба бути обачними та не потрапити до пастки шахраїв, пише Politeka.net.

Відомо, хто з українців може отримати виплати від ООН та куди звертатися за грошовою допомогою.

Виплати передбачені для:

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали відповідний статус протягом останніх шести місяців;

Громадян, які після вимушеного переїзду повернулися з-за кордону в Україну.

Крім цього, претендент повинен належати до однієї з наступних категорій родин:

Неповна родина з дитиною та людиною старшого віку (55 років і старше)

Приклад: мама, п’ятирічна дитина та бабуся.

Приклад: бабуся та десятирічний онук.

Приклад: мама, п’ятирічна дитина та батько з інвалідністю.

Крім соціальних умов, родина повинна відповідати економічним критеріям:

протягом останніх трьох місяців не отримувала допомогу від УВКБ ООН або інших організацій;

дохід на одного члена сім’ї – менше 6,3 тисяч гривень на місяць.

Необхідні документи

Для оформлення виплат необхідно надати:

паспорт громадянина України,

ІПН (індивідуальний податковий номер),

довідку про статус ВПО,

IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника.

За потреби додають:

свідоцтво про народження дитини,

свідоцтво про опікунство,

медичний висновок у разі інвалідності або хронічного захворювання.

Куди надходить грошова допомога від ООН у Харківській області

Виплати зазвичай нараховуються одним платежем на три місяці на рахунок голови домогосподарства. Існують три способи отримання:

На банківський рахунок – для цього під час реєстрації потрібно надати IBAN головного заявника.

Готівкою через Western Union – після реєстрації головний заявник отримує SMS із контрольним номером грошового переказу (MTCN). Протягом 20 днів потрібно звернутися у відділення Western Union з паспортом та кодом MTCN.

На цифровий гаманець – якщо є відповідний інструмент.

Як не стати жертвою шахраїв

Шахраї часто користуються темою гуманітарних виплат, щоб виманити гроші або особисті дані. Найпоширеніші схеми:

фейкові оголошення у соцмережах;

підроблені сайти для нібито реєстрації;

пропозиції «допомоги в оформленні» за гроші.

Зловмисники створюють відчуття терміновості, заявляючи, що «реєстрація закінчується» або «програма діє обмежений час».

Щоб убезпечитися:

перевіряти інформацію про соціальні програми лише на офіційних сайтах та перевірених джерелах;

не передавати реквізити карток, CVV-коди та коди з SMS стороннім особам;

не переходити за сумнівними посиланнями.

Джерело: epravda.com.ua.

