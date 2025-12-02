Графік відключення світла в Полтавській області на 3 грудня допомагає підтримувати стабільність мережі та запобігати аваріям під час сезонних навантажень.

Графік відключення світла в Полтавській області на 3 грудня оприлюднив оператор, повідомивши про низку планових робіт у різних громадах Миргородського району, повідомляє Politeka.

За даними АТ «Полтаваобленерго», технічні Teams із 8 години виконуватимуть інвестиційні та сервісні заходи, що спричинятимуть короткочасні перерви для окремих адрес. Закінчаться вони о 17:00.

У Великобудищанській громаді ремонтники працюватимуть біля обладнання, яке забезпечує електропостачання частини Веприка. Тимчасові знеструмлення торкнуться кількох ділянок, зокрема на Кизі та Травневій, а також прилеглого провулка. Окремі помешкання у цьому ж селі підпадають під інший технічний комплекс, що також модернізують у межах програми оператора.

У Вельбівці оновлюватимуть лінії, пов’язані з вулицями Луговою, Центральною та Поштовою. Частина будинків уздовж цих напрямків залишатиметься без живлення у визначений проміжок. Також відключення передбачені для кількох точок на околиці.

Мережеві групи працюватимуть і у Гадячі. Містяни з районів, що прилягають до Засядька, Івана Франка, Лохвицької, Михайлівської, Панаса Мирного чи Русанівської, можуть зустріти короткі перебої. Аналогічна ситуація стосується Броварок, Сергіївки та Хитців, де обслуговуватимуть окремі відгалуження, підстанційні елементи й ділянки 10-кіловольтної лінії.

Оператор закликав мешканців заздалегідь врахувати можливі незручності та стежити за оновленнями. Графік відключення світла в Полтавській області на 3 грудня, за його повідомленням, допомагає підтримувати стабільність мережі та запобігати аваріям під час сезонних навантажень.

