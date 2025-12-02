График отключения света в Полтавской области на 3 декабря помогает поддерживать стабильность сети и предотвращать аварии во время сезонных нагрузок.

График отключения света в Полтавской области на 3 декабря обнародовал оператор, сообщив о ряде плановых работ в разных общинах Миргородского района, сообщает Politeka.

По данным АО « Полтаваоблэнерго », в области с 8 часов будут выполнять инвестиционные и сервисные мероприятия, которые будут вызывать кратковременные перерывы для отдельных адресов. Закончатся они в 17.00.

В Великобудищанской общине ремонтники будут работать возле оборудования, обеспечивающего электроснабжение части Веприка. Временные обесточивания коснутся нескольких участков, в том числе на Киге и Майской, а также близлежащего переулка. Отдельные помещения в этой же деревне подпадают под другой технический комплекс, также модернизируют в рамках программы оператора.

В Вельбовке будут обновлять линии, связанные с улицами Луговой, Центральной и Почтовой. Часть домов вдоль этих направлений будет оставаться без питания в установленный промежуток. Также отключения предусмотрены для нескольких точек на окраине.

Сетевые группы будут работать и в Гадяче. Горожане из районов, прилегающих к Засядько, Ивану Франко, Лохвицкой, Михайловской, Панасу Мирному или Русановской, могут встретить короткие перебои. Аналогичная ситуация касается Броварок, Сергеевки и Хитцов, где будут обслуживать отдельные ответвления, подстанционные элементы и участки 10-киловольтной линии.

Оператор призвал жителей заранее учесть возможные неудобства и следить за обновлениями. График отключения света в Полтавской области на 3 декабря, по его сообщению, помогает поддерживать стабильность сети и предотвращать аварии во время сезонных нагрузок.

