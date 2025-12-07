Держава може як автоматично продовжити грошову допомогу для ВПО в Запоріжжі, так і не подовжити їх.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі може бути призупинена та перестане надходити украънцям, проте в деяуих випадках грошы можна повернути, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що обов’язково потрібно зробити переселенцю, у якого немає підстав для скасування виплат, аби не втратити свої кошти.

Йдеться про щомісячну державну грошову допомогу для ВПО в Запоріжжі, яку призначають для покриття витрат на проживання. Розмір виплат залишається незмінним:

3 000 гривень — для дітей та людей з інвалідністю;

2 000 гривень — для інших категорій ВПО.

Держава може як автоматично продовжити ці виплати, так і не подовжити їх. Саме тому переселенцям важливо самостійно контролювати ситуацію, не очікуючи затримок. Запізніла перевірка може призвести до тимчасової втрати коштів.

Кому продовжують виплати без додаткового звернення

Автоматичне подовження допомоги ще на шість місяців зазвичай гарантовано для таких категорій ВПО:

пенсіонерів, чия пенсія не перевищує чотири прожиткові мінімуми (9 444 гривні);

осіб з інвалідністю I–II груп та дітей з інвалідністю до 18 років, а також дітей з тяжкими захворюваннями;

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа до 23 років, включно з тими, хто виховується у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу, а також їхніх опікунів і батьків-вихователів.

Для інших отримувачів автоматичне подовження не є гарантованим. Причини, за якими комусь продовжують виплати, а комусь — ні, чітко не пояснюються.

Чому деякі ВПО не отримали виплати

Восени 2025 року багато переселенців не отримали кошти у жовтні й листопаді. Водночас частина тих, хто не належить до «гарантованих» категорій, продовжили отримувати допомогу без перерви.

У Пенсійному фонді пояснюють: якщо період призначених виплат завершився, наприклад у вересні, система могла автоматично не продовжити їх, навіть за умови, що людина має право на допомогу й не порушувала вимог (не перебувала тривалий час за кордоном, не купувала дорогого майна тощо).

Як уникнути втрати виплат

Щоб не залишитися без допомоги, ВПО радять завчасно перевіряти, чи продовжили їм виплати на наступні шість місяців.

Якщо, наприклад, останній місяць отримання коштів — листопад, то вже в цьому ж місяці варто звернутися до Пенсійного фонду та уточнити, чи було здійснено автоматичне подовження, або ж потрібно повторно подавати заяву на призначення допомоги.

Джерело: ДеДопомога.

