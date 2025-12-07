Государство может как автоматически продлить денежную помощь для ВПЛ в Запорожье, так и не продлить их.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье может быть приостановлена ​​и перестанет поступать украинцам, однако в некоторых случаях деньги можно вернуть, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что обязательно нужно сделать переселенцу, у которого нет оснований для отмены выплат, чтобы не лишиться своих средств.

Речь идет о ежемесячном государственном денежном пособии для ВПЛ в Запорожье, которое назначается для покрытия расходов на проживание. Размер ее остается неизменным:

3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;

2 000 гривен - для других категорий ВПЛ.

Государство может как автоматически продлить эти выплаты, так и не продлить их. Именно поэтому переселенцам важно самостоятельно контролировать ситуацию, не дожидаясь задержек. Запоздавшая проверка может привести к временной потере средств.

Кому продолжают без дополнительного обращения

Автоматическое продление помощи еще на шесть месяцев обычно гарантировано для следующих категорий ВПЛ:

пенсионеров, чья пенсия не превышает четыре прожиточных минимума (9444 гривны);

лиц с инвалидностью I–II групп и детей с инвалидностью до 18 лет, а также детей с тяжелыми заболеваниями;

детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц с их числа до 23 лет, включая тех, кто воспитывается в приемных семьях или детских домах семейного типа, а также их опекунов и родителей-воспитателей.

Для других получателей автоматическое продление не гарантируется. Причины, по которым кому-то продолжают выплаты, а кому-то нет, четко не объясняются.

Почему некоторые ВПЛ не получили денег

Осенью 2025 года многие переселенцы не получили средства в октябре и ноябре. В то же время, часть тех, кто не относится к «гарантированным» категориям, продолжили получать помощь без перерыва.

В Пенсионном фонде объясняют: если период назначенных выплат завершился, например в сентябре, система могла автоматически не продлить их, даже при условии, что человек имеет право на помощь и не нарушал требований (не находился длительное время за границей, не покупал дорогое имущество и т.п.).

Как избежать потери

Чтобы не остаться без помощи, ВПЛ советуют заблаговременно проверять, продлили ли им выплаты на следующие шесть месяцев.

Если, например, последний месяц получения средств — ноябрь, то уже в этом же месяце следует обратиться в Пенсионный фонд и уточнить, было ли осуществлено автоматическое продление, или нужно повторно подавать заявление на назначение помощи.

Источник: ДеДопомога.

