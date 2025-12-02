Головним напрямом роботи організації є формування та видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

У Харкові внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продукти, звернувшись до громадської організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Проєкт має чітко визначену гуманітарну місію — підтримати мешканців Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах. Його головна мета — безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, адже саме ці категорії населення найбільше потребують допомоги у нинішніх соціально-економічних умовах. Особливу увагу ініціатива приділяє літнім людям, багатодітним сім’ям та малозабезпеченим мешканцям міста.

Головним напрямом роботи організації є формування та видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові. Крім харчових продуктів, «Їжа Харків’янам» надає підтримку у вигляді засобів гігієни, побутових предметів та товарів першої необхідності. Така комплексна підтримка дає можливість полегшити повсякденне життя людей, які щодня стикаються з дефіцитом базових ресурсів.

Для отримання допомоги обов’язковою умовою є попередня реєстрація. Подати заявку можна виключно онлайн через офіційні сторінки проєкту у соціальних мережах, таких як Instagram та Telegram, або на головному сайті організації.

Після заповнення форми кожному заявнику призначається конкретна дата та час для особистого відвідування офісу організації у Харкові, щоб отримати свій набір продуктів.

Видача здійснюється виключно в офлайн-форматі. Доставка поштою або кур’єрськими службами не передбачена. Пакунок можна забрати особисто, пред’явивши оригінали необхідних документів, або ж довірити цю процедуру близькій людині, надавши відповідне підтвердження.

Наразі надання допомоги здійснюється одноразово. Проте організатори не виключають, що умови участі можуть змінюватися в майбутньому залежно від наявних ресурсів, кількості заявок та поточної ситуації. Мешканців Харкова закликають уважно стежити за оновленнями на офіційних каналах проєкту, щоб не пропустити важливу інформацію щодо отримання гуманітарної допомоги.

