В Харькове внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продукты, обратившись в общественную организацию «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

У проекта есть четко определенная гуманитарная миссия — поддержать жителей Харькова, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Его главная цель — бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, ведь именно эти категории населения больше нуждаются в помощи в нынешних социально-экономических условиях. Особое внимание инициатива уделяет пожилым людям, многодетным семьям и малоимущим жителям города.

Главным направлением работы организации является формирование и выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове. Помимо пищевых продуктов «Їжа Харків’янам» оказывает поддержку в виде средств гигиены, бытовых предметов и товаров первой необходимости. Такая комплексная поддержка позволяет облегчить повседневную жизнь людей, которые ежедневно сталкиваются с дефицитом базовых ресурсов.

Для получения помощи обязательным условием есть предварительная регистрация. Подать заявку можно онлайн через официальные страницы проекта в социальных сетях, таких как Instagram и Telegram, или на главном сайте организации.

После заполнения формы каждому заявителю назначается дата и время для личного посещения офиса организации, чтобы получить свой набор продуктов.

Выдача производится исключительно в оффлайн-формате. Доставка по почте или курьерским службам не предусмотрена. Пакет можно забрать лично, предъявив оригиналы необходимых документов, или доверить эту процедуру близкому человеку, предоставив соответствующее подтверждение.

В настоящее время оказание помощи осуществляется единовременно. Однако организаторы не исключают, что условия участия могут изменяться в будущем в зависимости от имеющихся ресурсов, количества заявок и текущей ситуации. Жителей Харькова призывают внимательно следить за обновлениями на официальных каналах проекта, чтобы не упустить важную информацию о получении гуманитарной помощи.

