Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області поєднується зі стабільним та передбачуваним попитом з боку роздрібних торговельних мереж.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області останнім часом спостерігається на овоч, який українці полюбляють та чато готують з ним салати, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють аналітики.

Ціни на тепличні огірки в Україні знову демонструють зростання, і основною причиною цього є нестача якісної продукції на внутрішньому ринку. Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області поєднується зі стабільним та передбачуваним попитом з боку роздрібних торговельних мереж, що й спричинило подорожчання овочів.

За інформацією аналітиків, станом на сьогодні тепличні господарства реалізують огірки за ціною від 85 до 110 грн за кілограм. Це в середньому на 10 відсотків більше, ніж тижнем раніше. Експерти зазначають, що зростання цін наразі є логічним, оскільки мережеві рітейлери продовжують активно купувати більш якісну продукцію, підтримуючи тим самим високу платоспроможність ринку.

Аналітики наголошують, що ситуацію додатково загострює скорочення пропозиції від українських виробників. Багато тепличних комбінатів уже майже завершили сезон реалізації поточного обороту, що призводить до ще більшого дефіциту продуктів у Дніпропетровській області та робить внутрішній ринок уразливим до подальших коливань цін.

Попри подорожчання, тепличні огірки цього сезону все ж залишаються щонайменше на 10 відсотків дешевшими, ніж у той самий період минулого року. Це дає змогу покупцям певною мірою утримувати інтерес до продукту, проте тенденція скорочення пропозиції може надалі впливати на подальше підвищення вартості.

Джерело: EastFruit.

