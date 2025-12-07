Дефицит продуктов в Днепропетровской области в последнее время наблюдается на овощ, который украинцы любят и часто готовят с ним салаты, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают аналитики.

Цены на тепличные огурцы в Украине снова демонстрируют рост, и основной причиной этого недостаток качественной продукции на внутреннем рынке. Дефицит продуктов в Днепропетровской области сочетается со стабильным и предполагаемым спросом со стороны розничных торговых сетей, что и повлекло за собой подорожание овощей.

По информации аналитиков, по состоянию на сегодняшний день тепличные хозяйства реализуют огурцы по цене от 85 до 110 грн за килограмм. Это в среднем на 10 процентов больше, чем неделей раньше. Эксперты отмечают, что рост цен сейчас логичен, поскольку сетевые ритейлеры продолжают активно покупать более качественную продукцию, поддерживая тем самым высокую платежеспособность рынка.

Аналитики подчеркивают, что ситуация дополнительно обостряет сокращение предложения от украинских производителей. Многие тепличные комбинаты уже почти завершили сезон реализации текущего оборота, что приводит к еще большему дефициту продуктов в Днепропетровской области и делает внутренний рынок уязвимым к дальнейшим колебаниям цен.

Несмотря на подорожание, тепличные огурцы в этом сезоне все же остаются, по меньшей мере, на 10 процентов дешевле, чем в тот же период прошлого года. Это позволяет покупателям в некоторой степени удерживать интерес к продукту, однако тенденция сокращения предложения может в дальнейшем влиять на дальнейшее повышение стоимости.

Источник: EastFruit.

