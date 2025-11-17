Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стартовала для поддержки в отопительный сезон, сообщает Politeka.

Программа реализуется благотворительным фондом «Каритас Полтава» при поддержке CRS Catholic Relief Services в рамках инициативы «Помощь на теплую зиму».

Проект охватывает жителей Полтавской и Зинковской общин, пострадавших от войны или лишившихся жилья. Цель – снизить финансовую нагрузку на оплату коммунальных услуг и обеспечить комфортные условия проживания во время холодов.

Поддержку могут получить люди с инвалидностью I–II групп, граждане старше 60 лет, семьи с детьми до трех лет, одинокие родители, многодетные и приемные семьи. Отдельно помогают лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует дополнительных затрат.

Для регистрации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Представители фонда советуют следить за графиком выездов мобильных команд, чтобы подать заявку в срок.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает базовую социальную защиту и стабильность для самых уязвимых жителей в зимний период.

Кроме того, в Полтавской области люди имеют возможность получить денежную поддержку.

Право на нее имеют граждане, которые после переезда официально трудоустроились и непрерывно работали не менее шести месяцев. Такое же условие касается переселенцев, осуществлявших в течение этого времени предпринимательскую деятельность.

Выплата будет назначаться только тем, кто может подтвердить документами стабильную работу или бизнес в течение полугода. Перемены уже действуют.

