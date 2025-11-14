Для получения бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области необходимо стать на квартирный учет и не только, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, как ВПЛ получить квартиру бесплатно.
Местные общины по всей Украине предоставляют внутренне перемещенным лицам временное убежище по коммунальной собственности. Это происходит безвозмездно сроком до одного года с возможностью дальнейшего продления проживания, если обстоятельства человека не изменились.
Такое бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области могут получить ВПЛ, не имеющие собственного жилья или владеющие жилой площадью меньше установленной социальной нормы — 13,65 квадратного метра на одного человека и 35,22 квадратного метра на домохозяйство.
Впрочем, даже те ВПЛ, у которых недвижимость превышает норму, имеют право на бесплатное временное убежище, если их помещение расположено на оккупированной территории или в районе активных боевых действий.
Кто имеет преимущество при распределении жилья
В первую очередь недвижимость для временного проживания предоставляют:
- многодетным семьям;
- семьям с малолетними детьми;
- беременным женщинам;
- людям с инвалидностью и нетрудоспособным лицам;
- пенсионерам, дом которых разрушен или стал непригодным для проживания.
Как стать на квартирный учет
Чтобы воспользоваться правом на бесплатное временное жилье, переселенцу нужно подать заявление в орган местного самоуправления или обратиться в ЦНАП по месту, где он состоит на учете как ВПЛ. Об этом напоминает сервис "Дия".
К заявлению необходимо добавить следующие документы:
- паспорт или ID-карту гражданина Украины;
- справки ВПЛ на всех членов семьи;
- подтверждающие семейные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);
- идентификационный код (РНОКПП);
- подтверждающие льготный статус (например, удостоверение многодетной семьи или справка об инвалидности).
Когда могут отказать во взятии на учет
Орган местного самоуправления может отказать переселенцу в постановке на квартирный учет в двух случаях:
- Если не предоставлен полный пакет документов (за исключением ситуаций, когда часть документов была потеряна или уничтожена из-за войны войны).
- Если эти документы содержат недостоверные сведения.
Источник: 24 Канал.
