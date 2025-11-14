Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области могут получить ВПЛ, которые отвечают определенным критериям.

Для получения бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области необходимо стать на квартирный учет и не только, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как ВПЛ получить квартиру бесплатно.

Местные общины по всей Украине предоставляют внутренне перемещенным лицам временное убежище по коммунальной собственности. Это происходит безвозмездно сроком до одного года с возможностью дальнейшего продления проживания, если обстоятельства человека не изменились.

Такое бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области могут получить ВПЛ, не имеющие собственного жилья или владеющие жилой площадью меньше установленной социальной нормы — 13,65 квадратного метра на одного человека и 35,22 квадратного метра на домохозяйство.

Впрочем, даже те ВПЛ, у которых недвижимость превышает норму, имеют право на бесплатное временное убежище, если их помещение расположено на оккупированной территории или в районе активных боевых действий.

Кто имеет преимущество при распределении жилья

В первую очередь недвижимость для временного проживания предоставляют:

многодетным семьям;

семьям с малолетними детьми;

беременным женщинам;

людям с инвалидностью и нетрудоспособным лицам;

пенсионерам, дом которых разрушен или стал непригодным для проживания.

Как стать на квартирный учет

Чтобы воспользоваться правом на бесплатное временное жилье, переселенцу нужно подать заявление в орган местного самоуправления или обратиться в ЦНАП по месту, где он состоит на учете как ВПЛ. Об этом напоминает сервис "Дия".

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

паспорт или ID-карту гражданина Украины;

справки ВПЛ на всех членов семьи;

подтверждающие семейные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);

идентификационный код (РНОКПП);

подтверждающие льготный статус (например, удостоверение многодетной семьи или справка об инвалидности).

Когда могут отказать во взятии на учет

Орган местного самоуправления может отказать переселенцу в постановке на квартирный учет в двух случаях:

Если не предоставлен полный пакет документов (за исключением ситуаций, когда часть документов была потеряна или уничтожена из-за войны войны).

Если эти документы содержат недостоверные сведения.

