Повышение тарифов на электроэнергию в Киеве вскоре может затронуть каждое домохозяйство, сообщает Politeka.
По предварительным прогнозам Министерства экономики, цена на свет для населения может вырасти на 10-20%, что выведет стоимость на уровень 4,75-5,18 гривны за киловатт-час.
Окончательное решение правительства еще не принято, но обсуждения уже продолжаются. По словам специалистов, повышение тарифов на электроэнергию в Киеве связано с несколькими ключевыми факторами.
Во-первых, это затраты на восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак, значительно взорвавших сети и оставивших много потребителей без стабильного электроснабжения.
Во-вторых, правительство обязано учитывать требования международных партнеров, в частности МВФ, по уменьшению бюджетной нагрузки и росту эффективности тарифной политики.
В третьих, субсидирование расценок на коммунальные услуги в военное время и при дефиците ресурсов оказалось неэффективным и требует корректировки.
Правительство рассматривает возможность введения дифференцированных тарифов в зависимости от объемов потребления, типа жилья и социального статуса потребителя.
На сегодняшний день большинство домохозяйств платит 4,32 гривны за киловатт-час, а такая стоимость действует до 30 апреля 2026 года. Для потребителей с электроотоплением установлены отдельные условия: до 2000 кВт·ч в месяц действует цена 2,64, а сверх этого лимита – 4,32.
Эксперты отмечают, что повышение стоимости электроэнергии в Киеве позволит привести расценки ближе к рыночному уровню, который превышает 7,5 грн.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: какие именно товары стали дороже.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: как найти убежище через официальные сервисы.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: ежемесячно будут выплачивать почти 1000 грн, как оформить.