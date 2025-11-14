Местным жителям следует готовиться к изменениям в счетах за электроэнергию, ведь повышение тарифов в Киеве уже обсуждается.

Повышение тарифов на электроэнергию в Киеве вскоре может затронуть каждое домохозяйство, сообщает Politeka.

По предварительным прогнозам Министерства экономики, цена на свет для населения может вырасти на 10-20%, что выведет стоимость на уровень 4,75-5,18 гривны за киловатт-час.

Окончательное решение правительства еще не принято, но обсуждения уже продолжаются. По словам специалистов, повышение тарифов на электроэнергию в Киеве связано с несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, это затраты на восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак, значительно взорвавших сети и оставивших много потребителей без стабильного электроснабжения.

Во-вторых, правительство обязано учитывать требования международных партнеров, в частности МВФ, по уменьшению бюджетной нагрузки и росту эффективности тарифной политики.

В третьих, субсидирование расценок на коммунальные услуги в военное время и при дефиците ресурсов оказалось неэффективным и требует корректировки.

Правительство рассматривает возможность введения дифференцированных тарифов в зависимости от объемов потребления, типа жилья и социального статуса потребителя.

На сегодняшний день большинство домохозяйств платит 4,32 гривны за киловатт-час, а такая стоимость действует до 30 апреля 2026 года. Для потребителей с электроотоплением установлены отдельные условия: до 2000 кВт·ч в месяц действует цена 2,64, а сверх этого лимита – 4,32.

Эксперты отмечают, что повышение стоимости электроэнергии в Киеве позволит привести расценки ближе к рыночному уровню, который превышает 7,5 грн.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: какие именно товары стали дороже.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: как найти убежище через официальные сервисы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: ежемесячно будут выплачивать почти 1000 грн, как оформить.