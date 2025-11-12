Новый график движения поездов в Запорожской области был введен из-за текущей ситуации безопасности и необходимости адаптации маршрутов, сообщает Politeka.
Об этом проинформировали на официальном Фейсбуке-странице регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця". В сообщении пассажиров просят внимательно следить за переменами во избежание неудобств в дороге.
Новый график движения поездов в Запорожской области касается пригородного №6536, ранее курсировавшего по маршруту Запорожье-2 – Лозовая. Однако, начиная с 11 ноября, он изменил направление и будет временно курсировать между станциями Запорожье-2 и Синельниково-1.
Эти перемены установили на значительный период времени. В частности, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 ноября. В компании объяснили, что в условиях повышенных рисков важно сохранить возможность безопасной и регулярной перевозки пассажиров.
Новый график движения поездов в области помогает оптимизировать маршруты, чтобы пригородные электропоезда могли и дальше перевозить людей, хоть и с некоторыми изменениями.
Представители железной дороги подчеркнули, что обновление расписания носит временный характер. Привычный режим курсирования будет восстановлен после стабилизации ситуации в регионе.
Пассажиров призывают заранее проверять информацию о своем рейсе, поскольку некоторые изменения могут относиться к времени отправления или остановок.
Кроме того, железнодорожники напомнили, что в результате боевых действий маршруты запорожских электричек уже несколько раз ограничивались. Пассажиров просят перед поездкой проверять актуальную информацию на официальных страницах "Укрзализныци".
