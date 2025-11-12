Жителям следует быть готовыми к длительным неудобствам, связанным с графиком отключений газа в Днепре до 14 ноября.

График отключения газа до 14 ноября в Днепре означает несколько дней прекращения подачи голубого топлива в разных районах города, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа до 14 ноября в Днепре был введен из-за проведения плановых ремонтных работ.

Специалисты отмечают, что эти меры необходимы для безопасной эксплуатации систем и стабильной поставки в будущем.

График отключения газа до 14 ноября в Днепре прежде всего охватывает жителей Самарского района, где подача топлива прекращена на период с 12.11 по 14.11. Ограничения связаны с техническим обслуживанием сетей, требующих проверки и обновления.

Временные неудобства затронули несколько улиц, среди которых Археологическая, Бродницкая, Гаванская, Набоковская, Песчаная, Пономарчука, Радиальная, Староигренская, Херсонесская, Ярославны и переулок Ивана Купалы.

Специалисты объясняют, что подачу голубого топлива возобновят только после завершения технических работ, проверки дымовых и вентиляционных каналов в домах, а также после того, как жильцы допустят работников внутрь квартир для контроля безопасности.

Кроме того, неудобства относятся и к Покровской сельской общине. Там временно остановят газоснабжение для 104 потребителей частного сектора в связи с проведением газоопасных работ.

Работы продлятся 13.11 с 08:30 до 16:00 и 14.11 с 08:30 до 15:30. В этот период всем жильцам советуют перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками во избежание возможных утечек.

