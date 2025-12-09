Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області спричинив стрімке зростання цін на свинину, повідомляє Politeka.

Через скорочення поголів’я свиней на внутрішньому ринку виник дефіцит м’яса, що одразу вплинуло на роздрібну вартість.

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначає, що від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а в порівнянні з минулим роком — майже на 60%. Узимку чисельність тварин впала до 4,5 мільйона голів, що прямо позначилося на пропозиції продукції.

Закупівельні розцінки на живець у вересні сягали 98–100 грн за кілограм залежно від регіону. Це створює додатковий тиск на роздрібні ціни і підвищує витрати для фермерів.

Ситуацію частково компенсує імпорт. Лише у серпні 2025 року в Україну ввезли 4,6 тисячі тонн м’яса, що майже вдвічі перевищує показники липня. Загальний обсяг імпорту за перші вісім місяців становив 14,9 тисячі тонн — це у понад сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, і рекордний показник з 2022 року.

Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року імпорт може перевищити 25 тисяч тонн. Основна частина поставок очікується у другій половині року, а падіння розцінок на живець у ЄС робить європейські ринки привабливими для українських закупівель.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишається ключовим фактором високих цін на свинину та визначає стан ринку м’ясної продукції.

До слова, у місті Дніпро також стало відомо про подорожчання продукції. Зокрема, гречка (1 кг) наразі продається за середньою вартістю 41,72 гривні. У мережі Auchan цінник становить 34,90, у Megamarket — 52,20, у Metro — 39,90, а у Novus — 39,89.

