Дефицит продуктов в Днепропетровской области повлек за собой стремительный рост цен на свинину, сообщает Politeka.

Из-за сокращения поголовья свиней на внутреннем рынке возник дефицит мяса, что сразу повлияло на розничную стоимость.

Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а по сравнению с прошлым годом почти на 60%. Зимой численность животных упала до 4,5 миллиона голов, что прямо отразилось на предложении продукции.

Закупочные расценки на живец в сентябре достигали 98–100 грн за килограмм в зависимости от региона. Это создает дополнительное давление на розничные цены и увеличивает расходы для фермеров.

Ситуацию частично компенсирует импорт. Только в августе 2025 года в Украину ввезли 4,6 тысяч тонн мяса, что почти вдвое превышает показатели июля. Общий объем импорта за первые восемь месяцев составил 14,9 тысячи тонн — это более семи раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный показатель с 2022 года.

Аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года импорт может превысить 25 тысяч тонн. Основная часть поставок ожидается во второй половине года, а падение расценок на живец в ЕС делает европейские рынки привлекательными для украинских закупок.

Дефицит продуктов Днепропетровской области остается ключевым фактором высоких цен на свинину и определяет состояние рынка мясной продукции.

Кстати, в городе Днепр также стало известно о подорожании продукции. В частности, гречка (1 кг) продается по средней стоимости 41,72 гривны. В сети Auchan ценник составляет 34,90, у Megamarket – 52,20, у Metro – 39,90, а у Novus – 39,89.

