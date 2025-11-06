Жителей и гостей просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничение движения транспорта во Львовской области.

Ограничения движения транспорта во Львовской области коснутся Воли Гомулецкой, где с 7 ноября на два месяца перекроют улицу Озерную, сообщает Politeka.

Участок протяженностью 2,3 км закроют для автотранспорта и другого подвижного состава до 30 декабря 2025 из-за масштабного капитального ремонта.

Как сообщает Шевченковская районная администрация, перекрытие охватывает отрезок от границы поселка Брюховичи до местной церкви. Улица раньше не имела твердого покрытия: проезжая часть состоит из поврежденного щебня или грунта с многочисленными ямами, путями и неровностями. Обоки не укреплены, дорожный профиль нарушен, а водоотводы и тротуары отсутствуют.

Управление транспорта Львовского городского совета отметило, что в период ремонтных работ изменится движение общественного транспорта. В частности, автобусный маршрут №63 (ул. Под Дубом – с. Воля Гомулецка) будет сокращен: автобус будет курсировать только до предела работ, где будет осуществлять разворот.

Тендер во исполнение выиграла компания ООО «ОНУР». Проект предусматривает полное устройство дороги площадью 15 013 м² и строительство тротуаров на 1 817 м². Также при ремонте заменят шесть водопропускных труб (четыре диаметром 800 мм и две по 500 мм) и обустроят две новые остановки. Общая площадь работ составляет 16830 м².

Основные этапы капитального ремонта планируется завершить к концу этого года. В следующем году подрядчик выполнит финальные работы: нанесет дорожную разметку, установит знаки и закончит замостку тротуаров. Финансирование обеспечивается за счет городского бюджета с привлечением международных партнеров.

Жителей и гостей села просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничения движения транспорта во Львовской области во избежание задержек и неудобств при ремонте улицы Озерной.

