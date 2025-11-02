Местные жители из числа ВПЛ в Харькове задаются вопросом, не было ли изменений в назначении субсидии с 1 ноября.

Субсидии для ВПЛ в Харькове с 1 ноября автоматически переназначаются для многих категорий, однако есть те, кто может потерять поддержку, сообщает Politeka.

Для многих семей процесс проходит незаметно, но отдельным категориям следует своевременно оформить заявление и декларацию во избежание перерывов в начислении субсидии для ВПЛ в Харькове с 1 ноября.

Для большинства получателей эта поддержка перечислена автоматически еще в начале мая 2025 года. Если данные о составе семьи и имущественном состоянии остались неизменными, дополнительных шагов с 1 ноября делать не нужно.

Однако, подать документы лично нужно домохозяйствам, где фактическое количество жителей меньше указанного в регистрации, владельцам квартир, в которых проживают ВПЛ, арендаторам, оплачивающим жилищно-коммунальные услуги.

Также обязательно подать заявление должны претендующие на субсидию в Харькове для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива. В этот список добавляются и те, у кого назначенная помощь составляет 0.0 грн.

Заявление можно подать несколькими способами через ЦНАП, по почте, онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

Также доступна подача через портал Действие или через уполномоченных представителей местного сообщества. Важно делать это в течение 30 дней после изменений в составе семьи или условий проживания, чтобы не возникли задержки в начислении пособия.

Переселенцы могут обратиться за государственной помощью по месту жительства независимо от регистрации. Наличие договора аренды жилья для этого не обязательно.

