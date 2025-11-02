Жители Днепропетровской области должны быть готовы к графику отключения газа на ноябрь, который принесет временные бытовые неудобства.

График отключения газа на ноябрь в Днепропетровской области уже обнародован, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте местного филиала "Газсети", причиной плановых остановок поставки станет проведение ремонтных и профилактических работ на газовых сетях.

В рамках графика отключения газа на ноябрь в Днепропетровской области газоснабжение временно будет прекращено в нескольких районах Днепра и окрестных населенных пунктах.

В самом Днепре без голубого топлива на время останутся жители нескольких адресов. В частности, 4.11 ограничение запланировано на улице Европейской, 7, 7а. На следующий день, 5.11, без снабжения будут жители на Исполкомовской, 24а.

В 11.11 планируется остановка подачи голубого топлива на улице Орловской, 24, 24а. Местные жители призывают быть готовыми к определенным неудобствам в связи с графиком отключения газа на ноябрь в Днепропетровской области.

Кроме областного центра ограничения охватят и район. В селе Пашена Балка 4.11 временно остановят подачу голубого топлива на улице Восточной в домах 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53а и 53б.

Работы будут продолжаться до завершения проверки и подтверждения безопасности системы. По информации специалистов из местного филиала "Газсети", такие меры необходимы для стабильной работы сети и предупреждения возможных аварийных ситуаций.

После ремонтов подачу возобновят постепенно, с соблюдением всех технических требований. Важно дождаться официального сообщения от поставщика о завершении работ, прежде чем использовать газовые приборы.

