Дефіцит продуктів у Львівській області можливий, проте обмежиться лише окремими товарами, що реалізуються в магазинах і на ринках, повідомляє Politeka.

Агрономічна консультантка Ганна Луцько зазначила, що цьогорічний стан ягідного ринку України сформувався під впливом складних погодних умов, зокрема весняних заморозків, різких перепадів температури та тривалих дощів.

За словами фахівчині, ці фактори стали головними причинами суттєвого зменшення врожаю лохини та малини в низці західних областей, що спричинить дефіцит продуктів у Львівській області. Водночас господарства, яким вдалося зберегти частину врожаю, отримали рекордні прибутки завдяки зростанню цін на ринку.

Найбільші збитки зафіксовано на плантаціях північних районів Львівської області, де холод пошкодив приблизно 20% ягідних насаджень.

В Івано-Франківській області ситуація виявилася більш стабільною — погодні ризики призвели до втрат не більше ніж 15%. Подібна картина спостерігалася у Закарпатській області, де фермери завдяки м’якому клімату змогли зібрати врожай майже повністю.

Ганна Луцько додала, що різке скорочення виробництва одразу позначилося на цінах. Середня вартість органічної лохини марки BigBlue перевищила 200 гривень за кілограм — один із найвищих показників за останні роки. Попит на малину також зріс: за заморожену ягоду пропонують від 4 до 4,5 євро за кілограм, а за органічну — від 5 до 6,5 євро.

Отже, дефіцит продуктів у Львівській області цього сезону торкнеться насамперед лохини та малини, що вплине на ціни та доступність для споживачів, змушуючи їх ретельно планувати покупки та враховувати сезонні коливання ринку.

Джерело: Агро-Бізнес.

