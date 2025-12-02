Дефицит продуктов во Львовской области в этом сезоне повлияет на цены и доступность потребителей, заставляя их тщательно планировать покупки и учитывать сезонные колебания рынка.

Дефицит продуктов во Львовской области возможен, однако ограничится только отдельными товарами, реализуемыми в магазинах и рынках, сообщает Politeka.

Агрономическая консультантка Анна Луцко отметила, что состояние ягодного рынка Украины сформировалось под влиянием сложных погодных условий, в частности весенних заморозков, резких перепадов температуры и длительных дождей.

По словам специалиста, эти факторы стали главными причинами существенного уменьшения урожая голубики и малины в ряде западных областей, что повлечет за собой дефицит продуктов во Львовской области. В то же время хозяйства, которым удалось сохранить часть урожая, получили рекордную прибыль благодаря росту цен на рынке.

Наибольший ущерб зафиксирован на плантациях северных районов Львовской области, где холод повредил около 20% ягодных насаждений.

В Ивано-Франковской области ситуация оказалась более стабильной — погодные риски привели к потерям не более 15%. Подобная картина наблюдалась в Закарпатской области, где благодаря мягкому климату фермеры смогли собрать урожай почти полностью.

Анна Луцько добавила, что резкое сокращение производства сразу отразилось на ценах. Средняя стоимость органической голубики марки BigBlue превысила 200 гривен за килограмм — один из самых высоких показателей за последние годы. Спрос на малину также возрос: за замороженную ягоду предлагают от 4 до 4,5 евро за килограмм, а за органическую – от 5 до 6,5 евро.

Следовательно, дефицит продуктов во Львовской области в этом сезоне коснется прежде всего голубики и малины, что повлияет на цены и доступность для потребителей, заставляя их тщательно планировать покупки и учитывать сезонные колебания рынка.

Источник: Агро-Бизнес.

