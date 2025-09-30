График отключения газа в октябре 2025 года в Харьковской области уже опубликован для удобства местных жителей.

График отключения газа в октябре 2025 г. в Харьковской области предусматривает проведение плановых работ специалистами местного филиала «Газсети» для подготовки системы к осенне-зимнему периоду, сообщает Politeka.

Как проинформировали на сайте "Газсетей", график отключения газа в октябре 2025 года в Харьковской области, прежде всего, охватывает следующие адреса в Санжарах:

Абрикосова 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, П.Барчана 2, 2-А, 4, 5, 6, 8, 8-А, 9, 9-А, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 47, П.Барчана 8, 9, 12, 14, 16, 17, 17-А, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27-А, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48-А, 50, 51, 51-А, 53, 54, 55.

Кільцева 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-Б, 15, 15-А, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 44, 45, 48, 57, 59, 61, Спортивна 22, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 60-А, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106-А, 108, 110, 114, 114-А, 118, 120, 126, 128, 132.

Спортивний 28, 30, Спортивний 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, Благодатна 1, 2, 2-А, 3, 3-А, 4, 5, 5-А, 6, 8, 9, 9-А, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 17, 19, 20-А, 24, 26, Благодатний 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 10, Зернова 1-Б.

В Манченках временные ограничения коснутся таких улиц:Шевченка 2, 4, 5-А, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 24, Центральна 1, 3, 4, 5, 7, 8, Руслана Гриценка 1, 6, 8, 10, Калиновий 1, 4, 5, 6, Сковороди 1, 2, 2-А, 3, 5-А, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17-А, 18.

Садова 2, 3, 6, 11, 13, 18, 21, 22, 22-А, 24, 32, 34, 36, Садовий 2, Торгова 1-А, 2-А, 3, 3-А, 4, 4-А, 5, 5-А, 6, 6-А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 28-Б, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 40-А, 42, 43, 44, 45, 47.

Покровська 6, 7, 10-А, 11, 11-Б, 12, 23, 24, 25, 27-А, 28-Б, 29, 30, 31, 31-А, 32-А, 33, 33-А, 34, 37, 39, 40-А, Покровський 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, Покровський 1, 3, 4, 5, 7, 10.

Руслана Шимона 1, 1-Б, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 28-А, 30, 31, 33, 34, 35, 35-А, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 45-А, 47, Крива 1, 3, 4, 5, 7, 11, 11-А, Залізнична 1, 7, 9, 13, 15, Квітки-Основ’яненка 4, 5.

Период выполнения работ: с 30.09 по 7.10. Поэтому жителям советуют учитывать график отключения газа в октябре 2025 года в Харьковской области.

